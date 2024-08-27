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Alex de Souza’dan müthiş siftah

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, ligde bu sezonki ilk galibiyetine 3. haftada 3-2'lik skorla Hatayspor karşısında ulaştı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Alex de Souza’dan müthiş siftah

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, ligde bu sezonki ilk galibiyetine 3. haftada 3-2'lik skorla Hatayspor karşısında ulaştı. Bordo-beyazlılar karşısında 2-0 yenilgiden dönen Akrepler, Brezilyalı teknik direktörü yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Öte yandan Beşiktaş maçında takımının iki golüne de imza atan Paraguaylı santrfor Samudio, ağları sarsmaya devam ediyor. Hatayspor maçında da uzatmalarda da penaltıdan bir gol kaydeden Samudio, iki haftada üç gole ulaştı.

HATAYSPOR'DA MORALLER BOZUK

Antalyaspor'a 2-0'dan 3-2 kaybeden Hatayspor'da moraller bozuldu. Bu sezon ligdeki ilk galibiyetine çok yaklaşan bordo-beyazlılar, ara vermeden Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaptı.

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