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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Jose Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı!

Jose Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı!

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezona dair planları belli oldu. Mourinho'nun takımında milli futbolcumuz Arda Güler hakkındaki düşüncesi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 16:47
Jose Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı!

Real Madrid'in, Jose Mourinho'nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıklaması sonrası İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Jose Mourinho'nun milli futbolcumuz Arda Güler'i Dünya Kupası dönüşünde nasıl parlatacağını düşündüğü öğrenildi. AS'ta yer alan haberde Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı sezonda, o dönem Real Madrid'de az şans bulan Arda Güler'i kiralık olarak sarı-lacivertlilere geri getirmek istediği belirtildi. Haberin devamında şimdi koşulların farklı olduğu, Real Madrid'in Bernardo Silva transferini ileri aşamaya taşırken Mourinho'nun isteğiyle orta sahaya 2 transfer daha planladığı ve ayrılması beklenen Dani Ceballos'un gidişiyle Arda Güler'in Mourinho'nun takımında orta saha hattının öncüsü olacağı vurgulandı.

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