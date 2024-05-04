Haberler Antalyaspor Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması!

Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması geldi. Akdeniz ekibinin başkanı Sinan Boztepe, "Şimdi Sergen hocamızla bugün yine bir toplantı yapacağız. Şimdi Sergen Yalçın hocamızla müspet ya da menfi bir karara bağlamadık. Bütün bu konuların veya da nihai görüşmelerin hepsinin sonucu Sergen hocayla beraber alacağımız kararlara bağlı. Bugünden muhtemelen kararımızı bağlarız diye düşünüyorum. İlk görüşmeyi yaptık bugün, ikinci bir görüşme yapacağız. Şimdi işte Alex de Souza ile beraber 6-7 tane daha isim, her gün farklı bir isim geçiyor." ifadelerinde bulundu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 13:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılamaması durumda, listelerinde bulunan 6-7 teknik direktörden birinin de Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Alex de Souza olduğunu söyledi.

"ALEX DE SOUZA DA ADAYLARIMIZDAN BİRİSİ"

Son günlerde ismi Antalyaspor ile anılan Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncusu Alex de Souza'nın teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine geçmesi konusuyla ilgili de konuşan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Evet dünden beri bu haberleri görüyoruz. Şimdi Sergen hocamızla bugün yine bir toplantı yapacağız. Şimdi Sergen Yalçın hocamızla müspet ya da menfi bir karara bağlamadık. Bütün bu konuların veya da nihai görüşmelerin hepsinin sonucu Sergen hocayla beraber alacağımız kararlara bağlı. Bugünden muhtemelen kararımızı bağlarız diye düşünüyorum. İlk görüşmeyi yaptık bugün, ikinci bir görüşme yapacağız. Şimdi işte Alex de Souza ile beraber 6-7 tane daha isim, her gün farklı bir isim geçiyor. Tabii ki bunlarla herhangi bir kişiyle oturup herhangi bir masada bir görüşmemiz söz konusu değil. Etik değerlere önem veriyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Ne zaman ki biz Sergen hocayla beraber, 'Tamam artık Antalyaspor Kulübü'nde bizim misyonumuz tamamlandı. Biz hocamızla beraber yol almıyoruz' dediğimiz gün adaylarımız olacaktır. Bunların içerisinde ismi geçen Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Çalımbay, Alex de Souza ve Konyaspor'un eski bir hocası vardı. Kenan Koçak yani birçok isim geçiyor. Bu önümüzdeki süreçte Sergen hocayla birlikte bugün konuşup, kararlarımızın neticesinde belli olacak. Yani şimdi Sergen hocamla anlaşamadıktan sonra bütün adaylardan birisi olduğu gibi Alex de Souza da adaylarımızdan birisi" dedi.

G.Saray yılın bombasını patlatıyor! Temasa geçildi
Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i
DİĞER
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara hacca gitti! Annesini uğurlayan Ahmet Tatlıses'ten duygusal mesaj! 'Bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan?'
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ni ne zaman ziyaret edecek? 18 yıl sonra ilk olacak
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
Galatasaray'dan yılın bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VAR hakemi belli oldu!
Antalya’da Demirel sesleri
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 MAYIS rakamları
EMLAK KONUT EVLERİ KURA SONUCU SORGULA | THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ASİL VE YEDEKLER isim listesi
Emlak Konut Evleri Arnavutköy kura çekilişi canlı izle
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti 13:46
Heidenheim - Mainz maçı ne zaman? Heidenheim - Mainz maçı ne zaman? 13:45
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 13:41
Union Berlin - Bochum maçı ne zaman? Union Berlin - Bochum maçı ne zaman? 13:37
VAR hakemi belli oldu! VAR hakemi belli oldu! 13:14
Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması! Antalyaspor'dan Alex de Souza açıklaması! 13:10
Daha Eski
Samsunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 12:25
Sevilla - Granada maçı ne zaman? Sevilla - Granada maçı ne zaman? 12:20
Rayo Vallecano - Almeria maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Almeria maçı ne zaman? 12:17
Valencia - Alaves maçı ne zaman? Valencia - Alaves maçı ne zaman? 12:15
Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? Celta Vigo - Villarreal maçı ne zaman? 12:10
FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları... FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları... 11:59