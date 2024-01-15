Haberler Antalyaspor Sagiv Jehezkel'den sonra işgalci İsrail'le ilgili bir futbolcunun daha skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

Sagiv Jehezkel'den sonra işgalci İsrail'le ilgili bir futbolcunun daha skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Trabzonspor ile 1-1 beraber kalan Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel, skandal bir gol sevincine imza atmış ve işgalci İsrail'in savunuculuğu yapmıştı. Kadro dışı kararı verilen ve sözleşmesi feshedilecek olan oyuncu gözaltına alınmıştı... Tüm bunların yankıları sürerken Süper Lig ekibinde oynayan bir futbolcunun daha yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Eden Karzev'in Jehezkel gibi Filistin'de katliam yapan İsrail'e destek verdiği görüldü. İşte yaşananlar ve tüm ayrıntılar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:06
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Sagiv Jehezkel'den sonra işgalci İsrail'le ilgili bir futbolcunun daha skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği Davut yıldızı ve 7 ekim tarihiyle İşgalci İsrail'e destek vermişti... Oyuncu bu hareketi sonrası kadro dışı bırakılarak Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe de, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgalci İsrail'i destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

SINIR DIŞI KARARI

Antalya İl Emniyet Müdürülüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından futbol federasyonu ile yapılan değerlendirmenin ardından sınır dışı edileceği bildirilmişti.

BİR SKANDAL DAHA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tüm bunların yankıları sürerken Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'in de Gazze'ye yönelik saldırılara destek verici paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. İşte büyük tepki alan o skandal paylaşım...👇🏼

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

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