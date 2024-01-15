Sagiv Jehezkel sınır dışı ediliyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı. Jehezkel, Antalya Emniyet'indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

TRT Spor'un haberine göre; İsrailli futbolcunun sınır dışı edilmesine karar verildi.

ÖZEL UÇAKLA ÜLKESİNE DÖNECEK

Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel'in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel'in özel uçakla ülkesine gideceği söyledi. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.