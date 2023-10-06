Galatasaray'ı yeneceğiz

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, yarın ağırlayacakları Galatasaray'ı eli boş göndereceklerini söyledi. Başkan, "Ne kadar zor bir maç olacağının farkındayız, ancak aynı zorluk derecesi onlar için de geçerli. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.
Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, yarın ağırlayacakları Galatasaray'ı eli boş göndereceklerini söyledi. Başkan, "Ne kadar zor bir maç olacağının farkındayız, ancak aynı zorluk derecesi onlar için de geçerli. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.