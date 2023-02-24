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Antalyaspor ve Eskişehirspor'da forma giyen Boffin futbolu bıraktı

Antalyaspor ve Eskişehirspor’un 5 sezon kalesini koruyarak birçok başarıda pay sahibi olan eski kalec Ruud Boffin, kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 14:17
Antalyaspor ve Eskişehirspor'da forma giyen Boffin futbolu bıraktı

11 sezondur ülkemizde forma giyen Belçikalı kaleci Ruud Boffin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla aktif futbol kariyerini sonlandırdı. 2012 yılında İngiltere'nin West Ham takımından Eskişehirspor'a transfer olan ve 5 sezon formasını terleten file bekçisi, kırmızı siyahlılarda 175 maçta görev yapmıştı. Bu maçlarda bir kez de gol sevinci yaşayan Boffin, 2017 yılında Antalyaspor'a transfer olmuştu. Belçikalı eldivenin Eskişehirspor formasıyla çıktığı son maç futbolseverlerin hafızasına kazınmış olan play-off serisinde oynanan ve kaybedilen Göztepe maçı olmuştu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boffin, "Hayatımda yeni bir dönemin zamanı. Antalyaspor ile olan sözleşmemi sonlandırdım ve futbol kariyerimi bitirme kararı aldım. Bu yıllarda bana destek veren tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine, sponsorlara ve son olarak taraftarlara teşekkür ediyorum. Siz harikaydınız" dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımı gören Eskişehirsporlu eski takım arkadaşları Tarık Çamdal, Diego Angelo, Veysel Sarı ve Semih Güler de başarılı eldivene destek mesajlarını ilettiler.

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