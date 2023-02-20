Akrep’e dinamo

Antalyaspor, geleceğe yatırımlarına devam ediyor. Akrepler, Yannick Nkurunziza ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 20 yaşındaki Brundili dinamo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Burundi Milli Takımı'nın 2002 doğumlu futbolcusu Yannick Nkurunziza ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi. Genç orta saha, 4 kez Burundi Milli Takımı'nda boy gösterdi.

ADRIANO GİDİYOR

Antalyaspor'un Brezilyalı golcüsü Adriano'nun eski takımı İnternacional'e döneceği öğrenildi. Futbola İnternacional alt yapısında başlayan 35 yaşındaki santrfor, 2007'de Brezilya ekibinden Ukrayna'dan Shakthar'a geçti.