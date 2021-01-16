İspanya’dan Kagawa iddiası

Akdeniz ekibi için son olarak İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol basını; Antalyaspor'un, Real Zaragoza'dan ayrılan Kagawa'ya teklifte bulunduğunu iddia etti. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019'da B.Dortmund'dan kiralık geldiği Beşiktaş'ta çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asist yapmıştı. Beşiktaş'la ilk maçına ironik bir şekilde Antalya karşısında çıkan Kagawa, son 9 dakika ter döktüğü maça, attığı 2 golle damga vurmuştu. Ayrıca Antalya'nın, Brezilyalı yıldız Pato ile de ilgilendiği öne sürüldü. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki santrfor, son olarak Sao Paulo'da oynamıştı.