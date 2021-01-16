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’dan Kagawa iddiası

'ın raporu doğrultusunda transfere hız veren 'da sürpriz isimler gündeme geliyor. basını, Antalyaspor’un ’ta iz bırakan Kagawa’ya teklif yaptığını öne sürdü.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
İspanya’dan Kagawa iddiası

Akdeniz ekibi için son olarak 'dan flaş bir transfer iddiası geldi. basını; 'un, 'dan ayrılan Kagawa'ya teklifte bulunduğunu iddia etti. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 'da B.Dortmund'dan kiralık geldiği 'ta çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asist yapmıştı. Beşiktaş'la ilk maçına ironik bir şekilde karşısında çıkan Kagawa, son 9 dakika ter döktüğü maça, attığı 2 golle damga vurmuştu. Ayrıca Antalya'nın, Brezilyalı yıldız ile de ilgilendiği öne sürüldü. Bonservisi elindeki 31 yaşındaki santrfor, son olarak 'da oynamıştı.

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