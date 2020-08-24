Younes Antalya’ya
Antalyaspor, İtalyanların 27 yaşındaki Alman kanat oyuncusunun peşinde. 5 kez milli olan Panzer için kiralık formülü ön planda tutuluyor.
Transferin hareketli kulübü Antalyaspor, dünyaca ünlü milli futbolcumuz Nuri Şahin'in ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattına takviye için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı- beyazlıların İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Alman sol açığı Amin Younes'e kanca attığı öğrenildi. 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla Akdeniz ekibinin yanı sıra İtalya'dan Genoa ve Almanya Bundesliga 2'den Fortuna Düsseldorf'un devrede olduğu belirtildi. Napoli'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için kiralık formülünün ön planda tutulduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 11 maça çıkan Younes, 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Bir önceki sezon ise 16 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mönchengladbach, Kaiserslautern ve Ajax formaları da giyen, İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Panzer, sol açık pozisyonunun dışında 10 numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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