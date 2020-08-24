Younes Antalya’ya

Transferin hareketli kulübü Antalyaspor, dünyaca ünlü milli futbolcumuz Nuri Şahin'in ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattına takviye için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı- beyazlıların İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Alman sol açığı Amin Younes'e kanca attığı öğrenildi. 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla Akdeniz ekibinin yanı sıra İtalya'dan Genoa ve Almanya Bundesliga 2'den Fortuna Düsseldorf'un devrede olduğu belirtildi. Napoli'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için kiralık formülünün ön planda tutulduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 11 maça çıkan Younes, 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Bir önceki sezon ise 16 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mönchengladbach, Kaiserslautern ve Ajax formaları da giyen, İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Panzer, sol açık pozisyonunun dışında 10 numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor.