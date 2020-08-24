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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Younes Antalya’ya

Younes Antalya’ya

, İtalyanların 27 yaşındaki Alman kanat oyuncusunun peşinde. 5 kez milli olan Panzer için kiralık formülü ön planda tutuluyor.

hareketli kulübü , dünyaca ünlü milli futbolcumuz 'in ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattına takviye için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı- beyazlıların Serie A ekibi 'nin Alman sol açığı Amin Younes'e kanca attığı öğrenildi. 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla ekibinin yanı sıra İtalya'dan Genoa ve 2'den 'un devrede olduğu belirtildi. Napoli'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için kiralık formülünün ön planda tutulduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 11 maça çıkan Younes, 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Bir önceki sezon ise 16 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mönchengladbach, Kaiserslautern ve Ajax formaları da giyen, İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Panzer, sol açık pozisyonunun dışında 10 numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

  1. 24.8.2020
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