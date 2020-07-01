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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Antalyaspor Ruud Boffin göz dolduruyor

göz dolduruyor

Ruud Boffin göz dolduruyor

Ligin büyük çıkış yakalayan 'da kaleci 'in performansı beğeni topladı.

Ligin büyük çıkış yakalayan 'da kaleci 'in performansı beğeni topladı. 33 yaşındaki Belçikalı eldiven, ligde 21 maça çıktı. 33 gol yiyen Boffin, 6 maçta kalesini gole kapattı. 3 sarı kartı bulunan Boffin sınırda.
  1. 1.7.2020
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