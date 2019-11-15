Antalyaspor Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

ile 2.5 yıllığına sözleşme imzalayan Hırvat teknik adam , "Ben bu kulüp için her şeyi yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum" dedi.

'da 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende, Stjepan Tomas Antalyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı , Bülent Korkmaz'a Antalyaspor'a kazandırdıkları için teşekkür etti. Antalyaspor'a yeni teknik direktör araşıyında genç oyunculara önem veren, doğru kişiliğe sahip, liderlik özelliği olan hocaları araştırdıklarını anlatan Öztürk, "Stjepan Tomas ile iki üç defa görüştük. Araştırmamızı yaptık. Türk futbolunu yakından tanıyoruz. ile 'da oynadı. 18 senedir Türkiye'de. Kendisini Türk sayıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptı İletişimi güçlü bir hoca" diye konuştu.

Antalyaspor'un geleceği için en doğru hamle olarak Stjepan Tomas ile yeni yola çıkmaya karar verdiklerini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

2.5 senelik kontrat planladık. Performansa ve zamana dayalı çeşitli artışlarla hocamızı motive edecek, Antalyaspor menfaatlerini olası yol ayrımında kulübe minimum zararda yürüyeceğimiz şekilde anlaşma oldu. Hocamıza anlayışından ve güveninden dolayı teşekkür ederim. Kendisine başarı diliyorum. İnşallah camiamızla uzun dönem çalışabileceğimiz bir hocamız olur ve Antalyaspor'u hedeflere beraber koşabileceğimiz kişi kadrosuna katmış oluruz.

Gazetecilerin "Stjepan Tomas'ın ilk teknik direktörlük deneyimi olmasını risk görüyor musunuz?" sorusu üzerine Öztürk, alternatif isimlerde başka riskler de görülebileceğini söyledi. Takımda göreve gelecek teknik direktörün 'i bilmesinin önemini vurgulayan Öztürk, "Çok takım değiştiren Türkiye'de uzun süre görev yapan hocalarla birliktelik sağlamak istemedik. Biz uzun dönem düşünüyoruz. Onlara saygı duyuyoruz ama biz yeni kan, vizyon sahibi uzun süre görev yapma felsefesinde hoca istedik. Takım olarak belirli bütçelere dikkat edilmesi lazım. Kendi oyuncularımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, hocamızda da o potansiyeli görerek biz yatırım yapıyoruz. getirseniz bile hocamızdan daha fazla risk görüyorum" dedi.

Taraftara çağrı yapan Başkan Ali Şafak Öztürk, "Başarıya giden yolda beraber olacağız. Taraftarımız en zor günlerde takımın arkasında oldu. Yeni başlangıç gibi hamle oldu. Hocamıza, takımımıza destek için taraftarımızın maça gelmesini istiyoruz" diye konuştu.


"BU KADRO İŞ YAPAR"

Stjepan Tomas ise kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Başkan Öztürk ile yönetimine teşekkür etti. Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Stjepan Tomas, "Bu kulüp çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Buna hep beraber çalışacağız. Kulüp 2.5 senelik sözleşme imzaladı ve bana inanıyor. Ben bu kulüp için her şey yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum. Antalyaspor bu kadroya sahip. Benim düşünceme göre bu kadro iş yapar. Hedefimiz tek tek maç kazanmak. Gazişehir maçında 3 puan kazanmak" ifadelerini kullandı.
Antalyaspor'da Stjepan Tomas'ın yardımcıları arasında, bir dönem 'ta forma giyen ve antrenörlük yapan Hırvatistanlı eski kaleci Marjan Mrmiç ile Galatasaraylı eski milli futbolcu da yer alacak.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 17:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN