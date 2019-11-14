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14 Kasım 2019, Perşembe
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'da dönemi

Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi

Alınan kötü sonuçların ardından ile yollarını ayıran ekibi , Hırvat teknik direktör ile anlaşma sağladı.

ekiplerinden , 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat çalıştırıcı 'ı getirdi. Tecrübeli ismin yardımcılıklarını ise Orhan Ak ve Ayhan Akman'ın üstleneceği ifade ediliyor.

STJEPAN TOMAS KİMDİR?

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas, Antalyaspor ile yaptığı görüşme sonrası kulüple el sıkıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim olan Hırvat teknik adam; Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep ve Bucaspor'da forma giydi.

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 13:45
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