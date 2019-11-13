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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'ın karnesi

Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

ekiplerinden ile yolları ayrılan ve 1,5 sezona yakın takımın başında kalan , 45 haftada 1,24'lük puan ortalaması yakaladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün 14. sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunun sona ermesinden yaklaşık bir ay sonra 13 Haziran 2018'de 'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan , 'un başında bugüne kadar 45 maçına çıktı.

Korkmaz, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik, 21 yenilgi yaşadı, 1,24'lük puan ortalamasını elde etti.

Tecrübeli teknik adamın görevini bıraktığı Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 11 hafta sonunda 6 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı, topladığı 11 puanla 15. sırada yer aldı.

Korkmaz'ın yönetiminde bu sezon 11 haftada kalesinde 20 gol görüp rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, ilk hafta 'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek, sezona üç puanla iyi başlangıç yaptı.

LİGDE GEÇEN SEZONDAN FARKLI ANTALYASPOR

Antalyaspor, ikinci haftada Yukatel Denizlispor'a kendi sahasında 2-0 yenildi. Üçüncü hafta deplasmanından 2-2'lik skorla dönen kırmızı-beyazlılar, dördüncü hafta konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la da 2-2 berabere kaldı.

Beşinci hafta 'ya karşı deplasmanda 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 6. hafta BtcTurk 'u iç sahada 3-0 mağlup ederek, bu sezon evinde ilk galibiyetini kazandı. Antalyaspor, ligdeki çıkışını bir sonraki hafta 'yi dış sahada 1-0 yenerek sürdürdü.

EN FARKLI YENİLGİ 6-0'LIK GENÇLERBİRLİĞİ MAĞLUBİYETİ

Sekizinci hafta konuk ettiği karşısında kabusu yaşayan kırmızı-beyazlılar, sahadan 6-0 farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Dokuzuncu hafta Demir Grup Sivaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Antalyaspor, onuncu hafta konuk ettiği 'a da 2-1 yenildi. Antalyaspor, 'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak, 11. haftayı puansız kapattı. 51 yaşındaki Korkmaz'ın teknik direktörlüğünde Antalyaspor, 2018-2019 sezonunu 13 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyetle 45 puanla 7. sırada tamamladı.

Antalyaspor, geçen sezon 11. hafta geride kaldığında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puanla ligde üçüncü sırada yer aldı. Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında 'nda da 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

  1. 13.11.2019
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