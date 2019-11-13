Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

Kırmızı-beyazlı kulübün 14. sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunun sona ermesinden yaklaşık bir ay sonra 13 Haziran 2018'de Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında bugüne kadar 45 Süper Lig maçına çıktı.

Korkmaz, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik, 21 yenilgi yaşadı, 1,24'lük puan ortalamasını elde etti.

Tecrübeli teknik adamın görevini bıraktığı Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 11 hafta sonunda 6 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı, topladığı 11 puanla 15. sırada yer aldı.

Korkmaz'ın yönetiminde bu sezon 11 haftada kalesinde 20 gol görüp rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, ilk hafta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek, sezona üç puanla iyi başlangıç yaptı.

LİGDE GEÇEN SEZONDAN FARKLI ANTALYASPOR

Antalyaspor, ikinci haftada Yukatel Denizlispor'a kendi sahasında 2-0 yenildi. Üçüncü hafta Konya deplasmanından 2-2'lik skorla dönen kırmızı-beyazlılar, dördüncü hafta konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la da 2-2 berabere kaldı.

Beşinci hafta Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 6. hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u iç sahada 3-0 mağlup ederek, bu sezon evinde ilk galibiyetini kazandı. Antalyaspor, ligdeki çıkışını bir sonraki hafta Fenerbahçe'yi dış sahada 1-0 yenerek sürdürdü.

EN FARKLI YENİLGİ 6-0'LIK GENÇLERBİRLİĞİ MAĞLUBİYETİ

Sekizinci hafta konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında kabusu yaşayan kırmızı-beyazlılar, sahadan 6-0 farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Dokuzuncu hafta Demir Grup Sivaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Antalyaspor, onuncu hafta konuk ettiği Beşiktaş'a da 2-1 yenildi. Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak, 11. haftayı puansız kapattı. 51 yaşındaki Korkmaz'ın teknik direktörlüğünde Antalyaspor, 2018-2019 sezonunu 13 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyetle 45 puanla 7. sırada tamamladı.

Antalyaspor, geçen sezon 11. hafta geride kaldığında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puanla ligde üçüncü sırada yer aldı. Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.