Bülent Korkmaz istifa etti
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu. Korkmaz için önceki gün, yolların ayrıldığı haberleri çıkmış, ancak yönetim yalanlamıştı. Akdeniz ekibi, 7. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetinden sonra 4'te sıfır çekti.
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu. Korkmaz için önceki gün, yolların ayrıldığı haberleri çıkmış, ancak yönetim yalanlamıştı. Akdeniz ekibi, 7. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetinden sonra 4'te sıfır çekti.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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