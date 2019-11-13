Bülent Korkmaz istifa etti - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Bülent Korkmaz istifa etti

istifa etti

Bülent Korkmaz istifa etti

'da dönemi sona erdi. 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu. Korkmaz için önceki gün, yolların ayrıldığı haberleri çıkmış, ancak yönetim yalanlamıştı. ekibi, 7. haftada 'de galibiyetinden sonra 4'te sıfır çekti.

'da dönemi sona erdi. 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu. Korkmaz için önceki gün, yolların ayrıldığı haberleri çıkmış, ancak yönetim yalanlamıştı. ekibi, 7. haftada 'de galibiyetinden sonra 4'te sıfır çekti.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bülent Korkmaz istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN