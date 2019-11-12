Bülent Korkmaz Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı!
Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı. Böylece Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 11 hafta itibari ile görevinden ayrılan 7. teknik direktör oldu.
Süper Lig'de ayrılıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Son olarak MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Bir ayrılık da Antalyaspor'dan geldi. Akdeniz ekibinde teknik direktör Bülenk Korkmaz, sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı.
SÜPER LİG'DE 7. AYRILIK
Süper Lig'de ilk 11 hafta itibari ile 7 teknik adam takımlarından ayrıldı.
İşte o isimler...
Hikmet Karaman - Kayserispor
Yücel İldiz - Denizlispor
Samet Aybaba - Kayserispor
Tamer Tuna - Göztepe
Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği
Metin Diyadin - Ankaragücü
Bülent Korkmaz - Antalyaspor
- 12.11.2019
- Güncelleme: 12.11.2019 18:21
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