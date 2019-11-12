Bülent Korkmaz Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Bülent Korkmaz Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı!

'dan ayrıldığını açıkladı!

Bülent Korkmaz Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı!

'de bir ayrılık daha gerçekleşti. 'da hesabından görevi bıraktığını açıkladı. Böylece Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 11 hafta itibari ile görevinden ayrılan 7. teknik direktör oldu.

'de ayrılıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Son olarak MKE Ankaragücü, ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Bir ayrılık da 'dan geldi. ekibinde teknik direktör Bülenk Korkmaz, hesabından görevi bıraktığını açıkladı.



SÜPER LİG'DE 7. AYRILIK

Süper Lig'de ilk 11 hafta itibari ile 7 teknik adam takımlarından ayrıldı.

İşte o isimler...

Hikmet Karaman - Kayserispor
Yücel İldiz - Denizlispor
Samet Aybaba - Kayserispor
Tamer Tuna - Göztepe
Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği
Metin Diyadin - Ankaragücü
- Antalyaspor

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 18:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bülent Korkmaz Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN