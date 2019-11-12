Bülent Korkmaz Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Süper Lig'de ayrılıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Son olarak MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Bir ayrılık da Antalyaspor'dan geldi. Akdeniz ekibinde teknik direktör Bülenk Korkmaz, sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı.





SÜPER LİG'DE 7. AYRILIK



Süper Lig'de ilk 11 hafta itibari ile 7 teknik adam takımlarından ayrıldı.



İşte o isimler...



Hikmet Karaman - Kayserispor

Yücel İldiz - Denizlispor

Samet Aybaba - Kayserispor

Tamer Tuna - Göztepe

Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği

Metin Diyadin - Ankaragücü

Bülent Korkmaz - Antalyaspor