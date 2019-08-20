Antalyaspor Eren Albayrak'ı renklerine bağladı
Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, 28 yaşındaki Eren Albayrak'la sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende Antalyaspor, Japonya'nın Jubilo Iwata takımında forma giyen sol bek Eren Albayrak'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Törende konuşan futbol takım sorumlusu Aytaç Altay, transferin Antalyaspor'a hayırlı olmasını diledi.
Eren Albayrak da yapılan anlaşmanın Antalyaspor ve kendisi için hayırlı olmasını diledi. Albayrak, "Bir yıldır ülkeden uzağım ve en son Japonya'da futbol hayatıma devam ediyordum. Bundan 2- 3 hafta önce Antalyaspor'la ilgili bir gelişme oldu. Bu duruma çok sevindim çünkü ülkemi de özlemiştim. Antalyaspor'un projesi ve yapılanması buraya gelme anlamında beni çok çekti. Benim için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. İnşallah takıma da çok faydam olacak. Geçen sene güzel bir sezon geçiren Antalyaspor, inşallah bu sene daha başarılı bir sezon geçirir" dedi.
İmza töreninin ardından Eren Albayrak kırmızı-beyazlı formayla poz verdi.
- 20.08.2019
- Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri
- Emre Belözoğlu: Bireysel olarak net hazır değilim
- Fenerbahçe'de son dakika! Frey'in ardından bir ayrılık daha | Transfer haberleri
- Süper Lig'de 1'inci hafta tamamlandı! İşte haftanın 11'i...
- Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
Antalyaspor Eren Albayrak'ı renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.