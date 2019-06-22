Antalyaspor transferde büyük oynuyor - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor gelecek sezon bomba gibi bir takım kurmak için kolları sıvadı. Çaykur Rizespor'dan ayrılan 32 yaşındaki Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlılar bir dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Akdeniz ekibi, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerilen yıldız futbolcu için nabız yoklamaya başladı.
22 Haziran 2019 Cumartesi 15:18
Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Bülent Uygun yönetiminde gelecek sezon ligde başarı yakalamak isteyen Akdeniz ekibi, nokta transferlerle takımı güçlendirmek istiyor.

Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Kırmızı beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Antalyaspor ayrıca, Almanya'da Darmstadt formasıyla müthiş sezon geçiren Serdar Dursun'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Bu gelişmelerin ardından Antalyaspor ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

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