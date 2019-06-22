Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor gelecek sezon bomba gibi bir takım kurmak için kolları sıvadı. Çaykur Rizespor'dan ayrılan 32 yaşındaki Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlılar bir dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Akdeniz ekibi, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerilen yıldız futbolcu için nabız yoklamaya başladı.
22 Haziran 2019 Cumartesi 15:18
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Bülent Uygun yönetiminde gelecek sezon ligde başarı yakalamak isteyen Akdeniz ekibi, nokta transferlerle takımı güçlendirmek istiyor.
Kırmızı beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Antalyaspor ayrıca, Almanya'da Darmstadt formasıyla müthiş sezon geçiren Serdar Dursun'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Bu gelişmelerin ardından Antalyaspor ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı.