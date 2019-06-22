Antalyaspor transferde büyük oynuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor gelecek sezon bomba gibi bir takım kurmak için kolları sıvadı. Çaykur Rizespor'dan ayrılan 32 yaşındaki Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlılar bir dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Akdeniz ekibi, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerilen yıldız futbolcu için nabız yoklamaya başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





