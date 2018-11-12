Antalyaspor'da 'temlik' krizi
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da 'temlik' krizi

    Antalyaspor'da 'temlik' krizi

    eski Başkanı , üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, “Önce Antalyaspor dedik” dedi

    takımlarından Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, geçtiğimiz cumartesi günü eski başkan ile eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Ülker'in alacaklarına yönelik kulübün banka hesaplarına haciz işlemi uygulandığını açıklamıştı. Bunun üzerine Cihan Bulut da Antalyaspor'un içinde bulunduğu zor şartlara rağmen kendilerini eleştiren Öztürk'ün eski yönetimi tarafından herhangi bir fedakarlıkta bulunulmadığını ileri sürerek, "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde gece gündüz çalışıp, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte takımın en zor zamanlarında milyonlarca lira cebimizden harcadık. Bu süreçte daha önceki yönetim tarafından kendi şahsi kefaretlerinin ve alacaklarının garanti edilmesi amacıyla verilen temliklerin çözdürülmesi için defalarca kapılarına gittik fakat sonuç alamadık" demişti.

    ANTALYASPOR'DA TEMLİKLER KALKTI
    Cihan Bulut bugün tekrar sosyal medya hesabından açıklama yaparak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Bulut, "Bugüne kadar tarafımıza verilen hiçbir sözün tutulmamasına rağmen Antalyaspor'un zor günlerinde temlikleri kaldırmayıp bizi kapı kapı dolaştıranlara inat biz bugün bir kez daha üzerimize düşeni yaptık. Önce Antalyaspor dedik, artık kimsenin bahanesi kalmasın" açıklamasında bulundu.

    1. 12.11.2018 14:55
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