Antalyaspor'da 'temlik' krizi
Antalyaspor eski Başkanı Cihan Bulut, üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, “Önce Antalyaspor dedik” dedi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, geçtiğimiz cumartesi günü eski başkan Cihan Bulut ile eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Ülker'in alacaklarına yönelik kulübün banka hesaplarına haciz işlemi uygulandığını açıklamıştı. Bunun üzerine Cihan Bulut da Antalyaspor'un içinde bulunduğu zor şartlara rağmen kendilerini eleştiren Öztürk'ün eski yönetimi tarafından herhangi bir fedakarlıkta bulunulmadığını ileri sürerek, "Görevde bulunduğumuz süre içerisinde gece gündüz çalışıp, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte takımın en zor zamanlarında milyonlarca lira cebimizden harcadık. Bu süreçte daha önceki yönetim tarafından kendi şahsi kefaretlerinin ve alacaklarının garanti edilmesi amacıyla verilen temliklerin çözdürülmesi için defalarca kapılarına gittik fakat sonuç alamadık" demişti.
ANTALYASPOR'DA TEMLİKLER KALKTI
Cihan Bulut bugün tekrar sosyal medya hesabından açıklama yaparak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Bulut, "Bugüne kadar tarafımıza verilen hiçbir sözün tutulmamasına rağmen Antalyaspor'un zor günlerinde temlikleri kaldırmayıp bizi kapı kapı dolaştıranlara inat biz bugün bir kez daha üzerimize düşeni yaptık. Önce Antalyaspor dedik, artık kimsenin bahanesi kalmasın" açıklamasında bulundu.
- 12.11.2018 14:55
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
Antalyaspor'da 'temlik' krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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