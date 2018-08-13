Antalyaspor iki futbolcuya lisans çıkaramadı
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'a olan borçları nedeniyle, deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde yeni transferleri Serdar Özkan ile Aly Cissokho'ya lisans çıkaramadı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta mücadelesinde Antalyaspor bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak. Dün sabah saatlerinde Kayseri'ye giden kırmızı beyazlılarda yeni transferler Serdar Özkan ile Aly Cissokho kamp kadrosuna dahil edilmedi. Geçen sezonun ilk devresinde Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Rıza Çalımbay'a olan borcunu ödeyememesi nedeniyle kırmızı beyazlılar iki transfere lisans çıkaramadı.
Antalyaspor'un Serdar Özkan ile Aly Cissokho'yu tescil ettirebilmesi için transfer döneminin son gününe kadar borçsuzluk yazısı alarak Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gerekiyor. Antalyaspor yönetiminin hafta içinde borçsuzluk yazısı alarak, futbolcuların lisansını çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.
- 13.8.2018 12:39
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Toplam 3
Yorum
sabır 90 dakika nasıl sabrettin yusuf a
-
Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu
Toplam 5
Yorum
90 dakika kötü olan bir orta saha yusuf, keza abdülkadir, sosa biraz nasıl sabreder hoca, defansa gelen iyiydi yeni geleceklerle şu an oyanayandan dah
-
Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 6
Yorum
murat lig başlamış kupa gitmiş transfer yapacağız acele etmeyin lig bitsin
Antalyaspor iki futbolcuya lisans çıkaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.