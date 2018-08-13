Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta mücadelesinde Antalyaspor bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak. Dün sabah saatlerinde Kayseri'ye giden kırmızı beyazlılarda yeni transferler Serdar Özkan ile Aly Cissokho kamp kadrosuna dahil edilmedi. Geçen sezonun ilk devresinde Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Rıza Çalımbay'a olan borcunu ödeyememesi nedeniyle kırmızı beyazlılar iki transfere lisans çıkaramadı.

Antalyaspor'un Serdar Özkan ile Aly Cissokho'yu tescil ettirebilmesi için transfer döneminin son gününe kadar borçsuzluk yazısı alarak Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gerekiyor. Antalyaspor yönetiminin hafta içinde borçsuzluk yazısı alarak, futbolcuların lisansını çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.