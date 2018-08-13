Antalyaspor iki futbolcuya lisans çıkaramadı
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    iki futbolcuya lisans çıkaramadı

    Antalyaspor iki futbolcuya lisans çıkaramadı

    Süper Lig ekiplerinden , 'a olan borçları nedeniyle, deplasmanda ile oynayacağı maç öncesinde yeni transferleri ile 'ya lisans çıkaramadı.

    Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta mücadelesinde bu akşam ile karşılaşacak. Dün sabah saatlerinde Kayseri'ye giden kırmızı beyazlılarda yeni transferler ile kamp kadrosuna dahil edilmedi. Geçen sezonun ilk devresinde Antalyaspor'da görev yapan 'a olan borcunu ödeyememesi nedeniyle kırmızı beyazlılar iki transfere lisans çıkaramadı.

    Antalyaspor'un Serdar Özkan ile Aly Cissokho'yu tescil ettirebilmesi için döneminin son gününe kadar borçsuzluk yazısı alarak 'na teslim etmesi gerekiyor. Antalyaspor yönetiminin hafta içinde borçsuzluk yazısı alarak, futbolcuların lisansını çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

    1. 13.8.2018 12:39
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