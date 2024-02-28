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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Ankaragücü'ne ziyaret

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında takımın hocası Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 16:17
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Ankaragücü'ne ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'deki kulüplere yaptığı ziyaretlere MKE Ankaragücü ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan MKE Ankaragücü - Fenerbahçe çeyrek final karşılaşmasını Eryaman Stadyumu'nda takip eden İtalyan teknik adam, bugün Beştepe Tesisleri'ne gitti.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve ekibi ile bir araya gelen Montella, görüşmede takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izleyen İtalyan teknik adam, ziyaretinin sonunda Ankaragücü takımı ile fotoğraf çektirdi.

Başkent temsilcisinin teknik direktörü Belözoğlu, ziyaretin anısına Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.

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