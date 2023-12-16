Ankaragücü’ne tam destek

AK Partili Ankara Milletvekilleri, Ankaragücü'ne 'geçmiş olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada saldırgan Koca'nın adı bile geçmedi. AKP'li Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki AKP'li Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ve Fethan Baykoç, Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ve kulüp yöneticileriyle basına kapalı olarak görüştü. Oktay, ziyaret sonrası "Biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının aynı zamanda zarar görmemesi, Ankaragücü futbol takımımızın, şehrimizin zarar görmemesi adına Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için, şehrin birlik beraberlik dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız" ifadesini kullandı.

BERTARAF EDİLMELİ

Oktay: Biz AK Parti milletvekilleri olarak siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin ve şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ettik.

TEŞEKKÜRLER

Oktay'ın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, da yaşanan süreçle ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirterek, Oktay ve heyetine A ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

ANKARAGÜCÜ LİNÇ EDİLMEMELİ

Oktay ayrıca "Cumhuriyetin de yapı taşlarından olan bir kulübü linç kampanyasına tabi tutmamak, bunu yaşatmak gerektiğini, her kulübümüzü yaşatmamız gerektiği gibi Ankaragücü'nü de buradan Ankara'yla şehri ile bütünleşmiş bir kulüp olarak buradan zarar görmeden çıkmasını sağlamak gerekiyor" dedi.