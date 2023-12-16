Haberler Ankaragücü Ankaragücü’ne tam destek

Ankaragücü’ne tam destek

AK Parti Ankara milletvekilleri, başkent ekibini ziyaret etti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankaragücü’ne tam destek

AK Partili Ankara Milletvekilleri, Ankaragücü'ne 'geçmiş olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada saldırgan Koca'nın adı bile geçmedi. AKP'li Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki AKP'li Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ve Fethan Baykoç, Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ve kulüp yöneticileriyle basına kapalı olarak görüştü. Oktay, ziyaret sonrası "Biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının aynı zamanda zarar görmemesi, Ankaragücü futbol takımımızın, şehrimizin zarar görmemesi adına Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için, şehrin birlik beraberlik dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız" ifadesini kullandı.

BERTARAF EDİLMELİ

Oktay: Biz AK Parti milletvekilleri olarak siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin ve şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ettik.

TEŞEKKÜRLER

Oktay'ın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, da yaşanan süreçle ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirterek, Oktay ve heyetine A ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

ANKARAGÜCÜ LİNÇ EDİLMEMELİ

Oktay ayrıca "Cumhuriyetin de yapı taşlarından olan bir kulübü linç kampanyasına tabi tutmamak, bunu yaşatmak gerektiğini, her kulübümüzü yaşatmamız gerektiği gibi Ankaragücü'nü de buradan Ankara'yla şehri ile bütünleşmiş bir kulüp olarak buradan zarar görmeden çıkmasını sağlamak gerekiyor" dedi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı kalmıştı! Rachid Ghezzal’ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atıyor…
Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: Siyonistlerin KKTC'deki gizli işgalinin perde arkası ortaya çıktı!
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf
Yusuf Yazıcı Süper Lig devine! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PFDK kararları açıklandı! İşte Faruk Koca'ya verilen ceza
A.Gücü seyircisiz
METEOROLOJİ, AFAD, AKOM, VALİLİK... İstanbul'a uyarı üstüne uyarı: Dışarı çıkmayın! 16 Aralık hava durumu
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (16 Aralık 2023)
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 16 ARALIK 2023 | İstanbul GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:59
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:56
Daha Eski
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:37
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf 00:36
"Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" "Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" 00:33
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... 00:30
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:18
Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... 23:55