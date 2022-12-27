Ankaragücü Ümraniyspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Ankaragücü ile Ümraniyespor karşılaşıyor.





İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Pedrinho, Zahid, Emre, Jese, Sowe

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan Göksu, Geraldo, Del Valle, Umut

ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Ümraniyespor maçı 27 Aralık Salı günü saat 17:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.