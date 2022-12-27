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Ankaragücü Ümraniyspor maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Ankaragücü, bir önceki maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Bununla beraber Ümraniyespor ise, Başakşehir'e 3-1 mağlup olmuştu. Ankaragücü - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 16:58
Ankaragücü Ümraniyspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Ankaragücü ile Ümraniyespor karşılaşıyor.

İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Pedrinho, Zahid, Emre, Jese, Sowe

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Avounou, Serkan Göksu, Geraldo, Del Valle, Umut

ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Ümraniyespor maçı 27 Aralık Salı günü saat 17:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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