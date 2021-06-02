Haberler MKE Ankaragücü Son dakika spor haberleri: Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

Son dakika spor haberleri: 'nde başkan adaylığını açıkladı

'nde mevcut yönetim tarafından başkanlığa aday gösterildiği daha önce ilan edilen kulüp futbol şube sorumlusu , adaylığını resmen duyurdu.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:06
Son dakika spor haberleri: Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

'nde mevcut yönetim tarafından başkanlığa aday gösterildiği daha önce ilan edilen kulüp futbol şube sorumlusu , adaylığını resmen duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada Faruk Koca, "Olağan genel kurulda MKE Spor Kulübünün başkanlığına aday olduğumu bildirir, konu ile ilgili düşünce, proje ve hedeflerimi geniş kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğim basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı , geçen hafta yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını, yerine başkan adayı olarak yönetim kurulu üyesi Faruk Koca'yı gösterdiklerini dile getirmişti.



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