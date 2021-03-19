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Bizi inandırdı

kalecisi Korcan: “ bize ‘Bu cendereden çıkacağız’ dedi. Enerjisi hemen takıma yansıdı ve iyi sonuçlar geldi.”

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Bizi inandırdı
kalecisi ve kaptanı , teknik direktör 'a övgüde bulundu. Tecrübeli eldiven, , geldiği andan itibaren enerjisini hemen takıma yansıttı. Gerek takım anlamında gerek bireysel anlamda herkes bunu hissetmiştir. Takımda oynayan ve oynamayan futbolcu farkı oluyor. Hikmet hoca herkese değer veriyor. Oynamayan oyuncuları motive etme noktasında bu önemli bir artı. Bunu her hoca yapmaz. Nitekim bizim bir takım olduğumuzu ve bu cendereden birlikte çıkacağımızı ilk günden itibaren söyledi, gereklerini de her noktada yaptı" diye konuştu. Hikmet Karaman geldikten sonra antrenmanların daha istekli ve sert geçmeye başladığını vurgulayan Korcan, bunun da doğal olarak sonuçlara yansıdığını sözlerine ekledi.
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