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07 Mart 2020, Cumartesi
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Akçay’dan 3 değişiklik

Akçay’dan 3 değişiklik

MKE , karşısında geçtiğimiz hafta 3-0 kaybedilen maçının 11'inden 3 değişikliğe gitti.

MKE , karşısında geçtiğimiz hafta 3-0 kaybedilen maçının 11'inden 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sol bekte Cebrail Karayel'in yerine Atila Turan, orta alanda da Stanojevic ve Lobjanidze'nin yerlerine ise Sedat Ağçay ile Ricardo Faty'ye şans verdi.
  1. 7.3.2020
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