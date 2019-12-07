Ankaragücü Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 14. haftasında MKE Ankatagücü evinde 'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi başkent temsilcisi ligde topladığı 9 puanla 17. sırada yer alırken, ekibi 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Ankaragücü-Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleyle ilgili tüm detaylar...

'in 14. haftasında ligde zor günler geçiren MKE Ankaragücü sahasında 'yi ağırlayacak. Peki bu kritik mücadele saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü'nün Eryaman Stadı'nda Göztepe'yi konuk edeceği maç saat 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

POKO DIŞINDA EKSİK YOK

Zorlu maç öncesi ekibi, hafta içinde 5. Tur maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve bu maç öncesi moral depoladı. Göztepe'de uzun zamandır sakatlığı devam eden Poko dışında eksik bulunmuyor.

ANKARAGÜCÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Lige Teknik Direktör Aykan Atik ile başlayan başkent ekibi, 4. haftada 'i göreve getirmişti. 12. haftada Teknik Direktör Metin Diyadin ile de yollarını ayıran Ankaragücü, bu kez Mustafa Kaplan ile anlaştı. Mali sorunlar sebebiyle kadro kurmakta zorluk çeken 109 yıllık çınar, ligde 13 hafta sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

MKE ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ

Korcan- Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Canteros, Moke, Kitsiou, İlhan, Hasan, Orgill

SAKAT: Scarione

CEZALI: Yok

GÖZTEPE MUHTEMEL 11'İ

Beto- Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

SAKAT: Poko

CEZALI: Yok

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Ankaragücü ile Göztepe arasında oynanan son 13 Süper Lig maçı berabere bitmezken, galibiyet sayılarında İzmir ekibinin 8-5'lik üstünlüğü bulunuyor.
  • Ankaragücü deplasmanında çıktığı son yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Göztepe (3M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 13 karşılaşmanın toplamında alabilmişti.
  • Son beş iç saha maçının sadece birini kazanabilen Ankaragücü (1B 3M), bu karşılaşmaların üçünde gol sevinci yaşayamadı.
  • Deplasmanda çıktığı son iki maçı gol yemeden kazanan Göztepe, daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 1966'da yakalamıştı (dört maç).
  • Süper Lig'in son beş haftasında puan alamayan tek takım olan Ankaragücü, aynı zamanda bu süreçte en fazla gol yiyen iki ekipten biri (14; Kayserispor ile birlikte).
  • Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe (6; Yeni Malatyaspor ile birlikte).
  • Süper Lig'de şu ana kadar en az net gol pozisyonuna giren (14) ve en düşük gol beklentisi yakalayan (12.59 xG) takım Ankaragücü.
  • Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son iki gole doğrudan katkı sağlayan Aydın Karabulut (1 gol & 1 asist), daha önceki 14 karşılaşmada bir gol katkısı yapabilmişti (1 asist).
  • Son iki Süper Lig maçında da fileleri havalandıran Andre Castro, daha önce forma giydiği 52 karşılaşmada sadece bir gol alabilmişti.
  • Bu sezon Göztepe formasıyla ligde en fazla gol atan oyuncu olan Alpaslan Öztürk (3), şu ana kadar hiçbir Süper Lig sezonunda dört gol kaydetmedi.
  1. 07.12.2019
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