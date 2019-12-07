Ankaragücü Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. haftasında ligde zor günler geçiren MKE Ankaragücü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Peki bu kritik mücadele saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü'nün Eryaman Stadı'nda Göztepe'yi konuk edeceği maç saat 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

POKO DIŞINDA EKSİK YOK

Zorlu maç öncesi İzmir ekibi, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve bu maç öncesi moral depoladı. Göztepe'de uzun zamandır sakatlığı devam eden Poko dışında eksik bulunmuyor.

ANKARAGÜCÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Lige Teknik Direktör Aykan Atik ile başlayan başkent ekibi, 4. haftada Metin Diyadin'i göreve getirmişti. 12. haftada Teknik Direktör Metin Diyadin ile de yollarını ayıran Ankaragücü, bu kez Mustafa Kaplan ile anlaştı. Mali sorunlar sebebiyle kadro kurmakta zorluk çeken 109 yıllık çınar, ligde 13 hafta sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

MKE ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ

Korcan- Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Canteros, Moke, Kitsiou, İlhan, Hasan, Orgill

SAKAT: Scarione

CEZALI: Yok

GÖZTEPE MUHTEMEL 11'İ

Beto- Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

SAKAT: Poko

CEZALI: Yok

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR