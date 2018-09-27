Başkent temsilcisi, 4. tura yükseldi
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Erdem Şen (Dk. 78 Mehmet Sak), Cerci, Putsila, Kenan Özer, Kehinde
Serik Belediyespor: Cemal Can Düzce, Atakan Cangöz, Burçin Yüksel, Erdal Pekdemir, Erdi Taşkent, Sinan Kalaycı, Samet Alp, Ahmet Teker, Taner Çekiç, Çağlar Özel (Dk. 68 Mehmet Kaya), Volkan Serim
Goller: Dk. 10 Kehinde, Dk. 23 Cerci (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Volkan Serim (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Kaan Uykur (MKE Ankaragücü), Dk. 65 Samet Alp, Dk. 90+1 Erdi Taşkent (Serik Belediyespor)
- 26.9.2018 21:11
- Güncelleme: 27.9.2018 02:01
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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