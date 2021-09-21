Haberler Altay Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Altay maçında Erhan Çelenk'ten alkışlanan hareket! Gole giderken...

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Altay maçında Erhan Çelenk'ten alkışlanan hareket! Gole giderken...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Altay forması giyen Erhan Çelenk'ten alkışlanan bir hareket geldi. Rizespor'da Baiano'nun sakatlığı sonrası rakip kaleye gitmekten vazgeçen deneyimli futbolcu topu taca attı. Erhan Çelenk, ceza sahasına girmek üzereyken yapmış olduğu Fair-Play davranışıyla takdir topladı. 32 yaşındaki oyuncuyu saha içinde ilk kutlayan isim Rizespor'un kaptanı Gökhan Gönül oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Erhan Çelenk, "Baiano'nun arka adalesini tuttuğunu gördüm. Sakatlık yaşanırken gol aramak bana yakışmazdı. Gerekeni yaptım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 19:34
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Altay maçında Erhan Çelenk'ten alkışlanan hareket! Gole giderken...

Çaykur Rizespor ile Altay'ın karşı karşıya geldiği mücadeleye Erhan Çelenk damgasını vurdu. Centilmenlik örneği gösteren deneyimli futbolcu, Rizespor'da Baiano'nun sakatlanmasının ardından kaleye gidip gol aramak yerine topu taca attı. Erhan Çelenk'in bu hareketi, Rizespor tribünlerinden de büyük destek gördü. Taraftarlar Erhan Çelenk'e, 'Helal olsun sana' tezahüratı yaptı.

Arka adalesinden sakatlanan Baiano mücadeleye devam edemedi 14. dakikada yerini Selim Ay'a bıraktı.

İLK KUTLAYAN GÖKHAN GÖNÜL OLDU!
Rizespor kaptanı Gökhan Gönül de Erhan Çelenk'e sarılarak rakibini ilk kutlayan isim oldu.

"GEREKENİ YAPTIM"
Mücadele sonrası yaşananları anlatan Erhan Çelenk, "Baiano'nun arka adalesini tuttuğunu gördüm. Sakatlık yaşanırken gol aramak bana yakışmazdı. Gerekeni yaptım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı."

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