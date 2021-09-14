Altay’da gözler derbide

Süper Lig'de son 2 maçında Fenerbahçe ve Konyaspor'a yenilerek yara alan Altay'da gözler, cuma günü Göztepe ile oynanacak İzmir derbisine çevrildi. 6 puanda kalan Altay, 5 puana ulaşan ezeli rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin öğrencilerine maçın önemi hakkında uyarılarda bulunduğu ve takımını mutlak galibiyet hedefiyle Göztepe maçına hazırladığı ifade edildi. Futbolculuk kariyerinde 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlılarda pek çok kez Göz-Göz'e rakip olan usta teknik adam, bu defa saha kenarından derbi heyecanına ortak olacak. Altay'ın ev sahibi konumunda olduğu Bornova Stadı'nda oynanacak derbide Göztepe taraftarları pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak. İzmir temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek. En son 8 Şubat 2003'te Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti.