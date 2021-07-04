'Engelleri aşacağız'

Gençlikve Spor Yatırımları İzmir Protokol Törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı süren İzmir Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, Altay'ı Süper Lig'e yükselten Mustafa Denizli ile uzun süre sohbet etti. İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadında sona gelindiğini belirten Kasapoğlu, "Karşıyaka Stadı'nın da temelini atmıştık bir takım engellemeler nedeniyle durdu. O engelleri halkımızla birlikte aşacağız. İzmir için de üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.