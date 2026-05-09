Hoffenheim-Werder Bremen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PreZero Arena'da iki farklı hedefin savaşı yaşanacak. Hoffenheim, bu sezon teknik direktör Christian Ilzer yönetiminde sergilediği istikrarlı performansla Avrupa yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldi. Kendi sahasında oynadığı maçlarda baskılı bir futbol tercih eden ev sahibi, taraftarının desteğiyle maçın favorisi olarak sahaya çıkıyor. Öte yandan Werder Bremen için tehlike çanları her zamankinden daha yüksek sesle çalıyor. 32 puanla adeta bıçak sırtında olan konuk takım, son haftalarda savunmada yaşadığı zafiyetler nedeniyle puan kayıpları yaşadı. Teknik direktör Daniel Thioune'nin öğrencileri, bu zorlu deplasmandan en az 1 puan çıkararak küme düşme hattındaki rakipleriyle arasındaki farkı korumayı amaçlıyor. İşte Hoffenheim-Werder Bremen maçının detayları!

Hoffenheim-Werder Bremen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 33. haftasındaki kritik Hoffenheim-Werder Bremen randevusu 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Hoffenheim-Werder Bremen MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Werder Bremenmaçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Werder Bremen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure

Werder Bremen: Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Puertas, Lynen, Deman; Stage, Schmid; Milosevic