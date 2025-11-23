CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Leipzig - Werder Bremen maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig - Werder Bremen maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli aranın sona ermesiyle futbol heyecanı kaldığı yerden devam ederken Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig, Werder Bremen ile kozlarını paylaşacak. İlk 10 maçtan 22 puan toplayarak başarılı bir çıkış yapan Ole Werner'in ekibi, araya girmeden önce aldığı mağlubiyetin izlerini silmek için sahaya çıkacak. Bu sezon yalnızca bir beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Leipzig, yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını evinde atmayı hedefleyecek. Peki Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:42
Leipzig - Werder Bremen maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig, evinde Werder Bremen'i konuk edecek. Milli araya çıkmadan önce Hoffenheim'a deplasmanda mağlup olan ev sahibi ekip, bu kez kazanmanın peşinde. Werder Bremen ise orta sıralardaki yerini korumak istiyor. Sezon başından bu yana yalnızca 4 galibiyeti bulunan konuk ekip, deplasmandaki ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. İlk galibiyetini 3. haftada Mönchengladbach karşısında elde eden Bremen, 10 haftada 15 puan topladı. Peki Leipzig - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEIPZIG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig - Werder Bremen maçı 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

LEIPZIG - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak Leipzig - Werder Bremen maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

