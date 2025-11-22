Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı CANLI İZLE - Hangi kanalda?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Wolfsburg, Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşmada Wolfsburg, evindeki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Bayer Leverkusen ise son maçında Heidenheim'e karşı aldığı 6-0'lık galibiyetle moral depoladı. Milli aranın ardından yeni bir galibiyet serisi yazmak isteyen konuk ekip, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WOLFSBURG - BAYER LEVE RKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Volkswagen Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.