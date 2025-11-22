CANLI SKOR ANA SAYFA
Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı CANLI İZLE - Hangi kanalda?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı CANLI İZLE - Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 11. haftasında, şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele devam ederken Wolfsburg, Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Sezon başından bu yana 2 galibiyet elde ederek 8 puan kazanan ve düşme hattı sınırında dolaşan ev sahibi ekip, rakibine karşı sürpriz peşinde koşacak. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla 20 puana ulaşan Kasper Hjulmand'ın ekibi ise ilk 5'teki yerini korumak için mücadele edecek. Peki Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:45
Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı CANLI İZLE - Hangi kanalda?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Wolfsburg, Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşmada Wolfsburg, evindeki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Bayer Leverkusen ise son maçında Heidenheim'e karşı aldığı 6-0'lık galibiyetle moral depoladı. Milli aranın ardından yeni bir galibiyet serisi yazmak isteyen konuk ekip, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WOLFSBURG - BAYER LEVE RKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Volkswagen Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

