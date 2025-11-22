CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim - Mönchengladbach yayın bilgisi: Saati ve yayın kanalı!

Heidenheim - Mönchengladbach yayın bilgisi: Saati ve yayın kanalı!

Heidenheim ile Mönchengladbach, Bundesliga'nın 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde son sırada yer alan Frank Schmidt'in öğrencileri, evindeki ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Bu sezon aldığı tek galibiyeti yine evinde, Augsburg'a karşı alan ev sahibi takım, 9 puanlı Mönchengladbach karşısında sürpriz arayacak. Konuk ekip ise yerini korumak ve sınır hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. Peki Heidenheim - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:45
Heidenheim - Mönchengladbach yayın bilgisi: Saati ve yayın kanalı!

Heidenheim - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 11. haftasında Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Ligin son sırasından kurtulmak isteyen ev sahibi takıma karşı Eugen Polanski'nin öğrencileri, 2 maçlık galibiyet serisini 3' çıkarmak istiyor. Ligde istediği başlangıcı yapamayan ancak milli aradan önce St. Pauli ve Köln karşısında alfığı galibiyetle toparlanma sinyalleri veren Mönchengladbach, puanını 12'ye çıkararak sırasını sağlamlaştırmak istiyor. Peki Heidenheim - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HEIDENHEIM - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim - Mönchengladbach maçı , 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Voith Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

HEIDENHEIM - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Mönchengladbach maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

