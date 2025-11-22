Heidenheim - Mönchengladbach yayın bilgisi: Saati ve yayın kanalı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Heidenheim - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'nın 11. haftasında Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Ligin son sırasından kurtulmak isteyen ev sahibi takıma karşı Eugen Polanski'nin öğrencileri, 2 maçlık galibiyet serisini 3' çıkarmak istiyor. Ligde istediği başlangıcı yapamayan ancak milli aradan önce St. Pauli ve Köln karşısında alfığı galibiyetle toparlanma sinyalleri veren Mönchengladbach, puanını 12'ye çıkararak sırasını sağlamlaştırmak istiyor. Peki Heidenheim - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HEIDENHEIM - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim - Mönchengladbach maçı , 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Voith Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

HEIDENHEIM - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim - Mönchengladbach maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.