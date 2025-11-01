RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! RB Leipzig – Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilir?

Bundesliga'da zirve mücadelesi heyecanı dorukta! RB Leipzig, cumartesi günü VfB Stuttgart'ı Red Bull Arena'da ağırlayacak. Leipzig, ligde 2. sırada yer alırken son 7 maçın 6'sında galip geldi. Stuttgart ise son 5 maçını kazanarak büyük bir form grafiği yakaladı ve zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi. İki takım arasındaki H2H istatistikleri Leipzig'in üstünlüğünü gösterse de, Stuttgart'ın son dönemdeki performansı bu dengeyi değiştirdi. Leipzig'in teknik direktörü Ole Werner, takımını tüm müsabakalarda dokuz maçlık yenilmezlik serisine taşıdı ve son haftalarda Augsburg deplasmanında 6-0'lık galibiyetle güven tazeledi. Peki, RB Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RB Leipzig – Stuttgart maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Bundesliga'da hafta sonunun en çok beklenen karşılaşması, bugün RB Leipzig ile VfB Stuttgart arasında oynanacak.

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cumartesi günü (bugün) Red Bull Arena'da gerçekleşecek mücadele, S SPORT PLUS ekranlarından canlı izlenebilecek ve saat 17:30 (TSİ)'de başlayacak.

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NASIL İZLENİR?

RB Leipzig-Stuttgart maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Die Schwaben kommen - und die nächsten drei Punkte warten 🫡#RBLVFB @Bundesliga_DE pic.twitter.com/7phYOzxvjD — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 1, 2025

Happy Halloween! 👻Neben Süßem und Saurem würden uns morgen vor allem drei Punkte gut schmecken. 😋#VfB | #VfB1893 | #HappyHalloween pic.twitter.com/sdgd3aKxlb — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) October 31, 2025

