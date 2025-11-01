CANLI SKOR ANA SAYFA
RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! RB Leipzig – Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilir?

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! RB Leipzig – Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilir?

Almanya Bundesliga’da haftanın en çok beklenen maçlarından biri, RB Leipzig ile VfB Stuttgart arasında oynanacak. Ligde 2. sırada bulunan Leipzig ile 3. sıradaki Stuttgart, son dönemde formda performanslarıyla dikkat çekiyor. Stuttgart, son 5 maçını kazanırken, Leipzig de son 7 maçının 6’sını galibiyetle tamamladı. Peki, RB Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RB Leipzig – Stuttgart maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:25
RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! RB Leipzig – Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilir?

Bundesliga'da zirve mücadelesi heyecanı dorukta! RB Leipzig, cumartesi günü VfB Stuttgart'ı Red Bull Arena'da ağırlayacak. Leipzig, ligde 2. sırada yer alırken son 7 maçın 6'sında galip geldi. Stuttgart ise son 5 maçını kazanarak büyük bir form grafiği yakaladı ve zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi. İki takım arasındaki H2H istatistikleri Leipzig'in üstünlüğünü gösterse de, Stuttgart'ın son dönemdeki performansı bu dengeyi değiştirdi. Leipzig'in teknik direktörü Ole Werner, takımını tüm müsabakalarda dokuz maçlık yenilmezlik serisine taşıdı ve son haftalarda Augsburg deplasmanında 6-0'lık galibiyetle güven tazeledi. Peki, RB Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RB Leipzig – Stuttgart maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

RB Leipzig - Stuttgart maçını takip etmek için tıklayınız.

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Bundesliga'da hafta sonunun en çok beklenen karşılaşması, bugün RB Leipzig ile VfB Stuttgart arasında oynanacak.

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cumartesi günü (bugün) Red Bull Arena'da gerçekleşecek mücadele, S SPORT PLUS ekranlarından canlı izlenebilecek ve saat 17:30 (TSİ)'de başlayacak.

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NASIL İZLENİR?

Futbol, basketbol, tenis ve motor sporlarının yayınlandığı S SPORT PLUS, Türkiye'de en çok tercih edilen dijital spor platformlarından biridir. S SPORT PLUS, Bundesliga, Premier League, NBA, Formula 1, LaLiga ve Ligue 1 gibi dünyanın önde gelen lig ve organizasyonlarını canlı olarak izleme imkânı sunar. RB Leipzig-Stuttgart maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

