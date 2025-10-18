CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FC Köln, Bundesliga’nın heyecan dolu mücadelesinde Cumartesi günü RheinEnergieStadion’da Augsburg’u ağırlayacak. Altıncı sıradaki ev sahibi, Hoffenheim karşısında 1-0’lık galibiyetle 10 puana ulaştı ve Avrupa Konferans Ligi yolunda avantaj elde etti. Konuk Augsburg ise 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Köln, Hoffenheim maçında rakibine yalnızca bir önemli gol pozisyonu tanıdı ve son beş maçta kalelerini gole kapattıkları ilk maçı oynadı. Peki, Köln Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Köln Augsburg maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? İşte detaylar!

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 10:28
FC Köln-Augsburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Köln Augsburg maçı CANLI izle!

Cumartesi günü RheinEnergieStadion'da FC Köln, Bundesliga maçında Augsburg'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip, Hoffenheim galibiyetiyle taraftarlarını sevindirirken, ligdeki üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırdı. Son beş maçta kalelerini gole kapatmayı başardıkları tek maç Hoffenheim maçı olurken, altı maçın beşinde ilk golü atan Köln, bu performansıyla taraftarlarına umut verdi. Augsburg karşısında evinde kazanmak isteyen Billy Goats, RheinEnergieStadion'un coşkusunu arkasına alacak. Bu mücadele, Köln'ün sezonun geri kalanındaki performansı için önemli bir sınav olacak.

FC Köln-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

FC KÖLN-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FC Köln-Augsburg maçı 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:30 tarihinde başlayacak.

FC KÖLN-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe; Schmied, Hubers, Heintz; Sebulonsen, Martel, Johannesson, Lund; Kaminski, El Mala; ağrı

Augsburg'un muhtemel ilk 11'i: Dahmen; Matsima, Jakic, Banks; Wolf, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Kömür; Saad

ASpor CANLI YAYIN

