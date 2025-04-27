Bochum-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM-UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum-Union Berlin maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOCHUM-UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bochum: Horn, Oermann, Medic, Bernardo, Passlack, Bero, Krauss, Wittek, Masouras, Holtmann, Hofmann

Union Berlin: Rannow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Rothe, Ilic, Hollerbach

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