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Haberler Almanya Bundesliga Bochum-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Bochum ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 13:04
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Bochum-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM-UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum-Union Berlin maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOCHUM-UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bochum: Horn, Oermann, Medic, Bernardo, Passlack, Bero, Krauss, Wittek, Masouras, Holtmann, Hofmann

Union Berlin: Rannow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Rothe, Ilic, Hollerbach

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