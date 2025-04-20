Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı 20 Nisan Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 5 ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Svensson, Gross, Nmecha, Brandt, Beier, Guirassy

Borussia Mönchengladbach: Cardoso, Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich, Neuhaus, Weigl, Stöger, Honorat, Plea, Kleindienst

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