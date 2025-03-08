Holstein Kiel-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Holstein Kiel-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın

Bundesliga'nın 25. haftasında Holstein Kiel ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Holstein Kiel-Stuttgart karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Holstein Kiel-Stuttgart maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Holstein Kiel-Stuttgart maçıyla ilgili tüm detaylar...

HOLSTEIN KIEL-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 25. haftasında oynanacak Holstein Kiel-Stuttgart maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT ve Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak.