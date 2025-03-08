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Haberler Almanya Bundesliga Holstein Kiel-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Holstein Kiel-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga'nın 25. haftasında Holstein Kiel ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Peki, Holstein Kiel-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Holstein Kiel-Stuttgart maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:13
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Holstein Kiel-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Holstein Kiel-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın

Bundesliga'nın 25. haftasında Holstein Kiel ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Holstein Kiel-Stuttgart karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Holstein Kiel-Stuttgart maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Holstein Kiel-Stuttgart maçıyla ilgili tüm detaylar...

HOLSTEIN KIEL-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 25. haftasında oynanacak Holstein Kiel-Stuttgart maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT ve Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak.

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