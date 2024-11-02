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Haberler Almanya Bundesliga

Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Freiburg ile Mainz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:30
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Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Mainz maçı 3 Kasım Pazar günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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