Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Mainz maçı 3 Kasım Pazar günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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