Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı maçı 6 Ekim Pazar günü TSİ saat 18.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports Tod TV ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.