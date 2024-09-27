Borussia Dortmund 4-2 Bochum (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'in takımından muhteşem geri dönüş!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Bochum'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Sehrou Guirassy (2), Emre Can (p) ve Felix Nmecha kaydetti. Bochum'un golleriyse Matus Bero ve Dani de Wit'ten geldi.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, bu sezonki 4. yenilgisini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Bochum, 1 puanda kaldı.