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Haberler Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund 4-2 Bochum (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'in takımından muhteşem geri dönüş!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bochum'u 4-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 23:26
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Borussia Dortmund 4-2 Bochum (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin'in takımından muhteşem geri dönüş!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Bochum'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Sehrou Guirassy (2), Emre Can (p) ve Felix Nmecha kaydetti. Bochum'un golleriyse Matus Bero ve Dani de Wit'ten geldi.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, bu sezonki 4. yenilgisini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Bochum, 1 puanda kaldı.

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