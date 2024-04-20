Hoffenheim 4-3 Mönchengladbach (MAÇ SONUCU ÖZET) Ozan Kabak ağları havalandırdı!

Bundesliga'nın 30. hafta maçında; Hoffenheim, 36. dakikada Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçerken Mönchengladbach, 39 dakikada Robin Hack'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Hoffenheim, 58. dakikada Grischa Prömel'in golüyle tekrar öne geçerken milli futbolcu Ozan Kabak'ın 66. dakikada ceza sahası dışından şutunda bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı.

Mönchengladbach, 78 ve 89. dakikalarda Hack'in golleriyle tekrar eşitliği yakaladı.

Hoffenheim, 90+1'de Anton Stach'ın golüyle 4-3 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Aldığı bu galibiyetle, Hoffenheim ligde 39 puanla 8. sırada bulunurken, Mönchengladbach ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.