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Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso kararını verdi! Gelecek sezon...

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen'de müthiş bir sezon geçiren teknik direktör Xabi Alonso, Avrupa'dan birçok takımın radarına girmişti. İspanyol çalıştırıcının önümüzdeki sezon da Alman ekibinde kalması bekleniyor. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:06
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Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso kararını verdi! Gelecek sezon...

Bayern Münih ve Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; Alonso, Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüplerin ilgisine rağmen gelecek sezon da mevcut kulübü Bayer Leverkusen'de kalmaya sıcak bakıyor.

Haberde; Liverpool cephesinin Jürgen Klopp'un yerine belirlediği adaylar arasında Xabi Alonso'nun olmasının beklenmediği kaydedilirken Alonso'nun da 1 sezon daha Leverkusen'de kalma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

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