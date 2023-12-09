Borussia Dortmund 2-3 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Leipzig karşı karşıya geldi.
Müsabakayı Marco Rose'nin öğrencileri 3-1 kazanmasını bildi
Maçta 32. dakikada Bensabaini kendi kalesine attığı golle takımını 1-0 geriye düşürdü.
45+6. dakikada Süle skoru 1-1'e getirdi.
İkini yarıya hızlı başlayan Baumgartner skoru 2-1 yaptı.
90+1. dakikada ise Poulsen takımının 3. golünü kaydetti.
Dortmund'da Fülkurg'un 90+3'te attığı gol takımına yetmedi ve maçı 3-2 Leipzig kazandı.
Dortmund bu sonuçla 25 puanda kaldı.
Leipzig ise 29 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti.