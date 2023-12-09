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Borussia Dortmund 2-3 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Dortmund rakibine sahasında 3-2'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 23:05
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Borussia Dortmund 2-3 RB Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Marco Rose'nin öğrencileri 3-1 kazanmasını bildi

Maçta 32. dakikada Bensabaini kendi kalesine attığı golle takımını 1-0 geriye düşürdü.

45+6. dakikada Süle skoru 1-1'e getirdi.

İkini yarıya hızlı başlayan Baumgartner skoru 2-1 yaptı.

90+1. dakikada ise Poulsen takımının 3. golünü kaydetti.

Dortmund'da Fülkurg'un 90+3'te attığı gol takımına yetmedi ve maçı 3-2 Leipzig kazandı.

Dortmund bu sonuçla 25 puanda kaldı.

Leipzig ise 29 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti.

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