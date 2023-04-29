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Köln Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Köln sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Köln-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 10:37
Köln Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Köln-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da 30. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Köln sahasında Freiburg'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...

KÖLN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln'ün sahasında Freiburg'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele TOD'dan canlı olarak yayınlanacak.

KÖLN-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Köln: Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Skhiri, Martel; Maina, Kainz, Ljubicic; Selke

Freiburg: Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Sallai, Grifo; Gregoritsch, Holer

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