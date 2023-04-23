Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Bayer Leverkusen ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:30
Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Leipzig maçı 23 Nisan Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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BAYER LEVERKUSEN - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen
Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek

Leipzig
Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Haidara, Raum; Szoboszlai, Werner, Olmo

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