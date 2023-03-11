Leipzig - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Mönchengladbach maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Laimer; Szoboszlai, Forsberg; Werner, Silva

Mönchengladbach

Sippel; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Kramer, Kone; Hofmann, Stindl, Plea; Thuram