Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo ve transfer açıklaması!

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kahn yaptığı açıklamada, Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldızı kadrolarına katmayacaklarını ifade etti.

"BİZİM STRATEJİMİZ FARKLI"

Kahn konuyla ilgili, "Ronaldo için bir hamle yapmayacağız. Bunu düşündük, hepimiz Ronaldo'yu seviyoruz ama bizim stratejimiz farklı. Takımın nasıl olması gerektiğine dair bir net bir fikrimiz, felsefemiz var." şeklinde konuştu.

HARRY KANE İDDİALARINA CEVAP

Takımla adı geçen Harry Kane için de konuşan Alman futbol adamı, "Tabii ki iyi bir oyuncu ama başka iyi oyuncular da var. Kane haberlerini her yerde okudum. Çok sayıda oyuncuya bakıyoruz ancak başka bir kulüple sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmak doğru değil. Şu anda mükemmel iş çıkaran çok iyi bir kadromuz var." dedi.